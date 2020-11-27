Озвучен прогноз по выработке коллективного иммунитета россиян к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу выработается у населения к лету 2021 года, считают ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ). Распространение вируса прекратится при выработке иммунитета у 50-60% населения.

В августе из 100% исследуемых иммунитет к COVID-19 имели не более 3%, сейчас этот показатель достигает 15-20%, рассказал ТАСС руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок.

«Это позволяет говорить о том, что, возможно, даже к лету мы перешагнем необходимый порог», – сообщил доцент.

По словам ученого, через год, когда появятся новые вакцины и лекарства от коронавируса, а также будет выработан коллективный иммунитет, пандемия затормозится. Он сравнил коронавирус с распространением в 2002-2003 годах родственного вируса SARS-CoV, исследования которого показали, что антитела переболевших им сохранялись в организме минимум год.

«Тогда исследования показали, что антитела в крови переболевших держатся как минимум год, а Т-клетки памяти сохраняются вплоть до шести лет. Если мы пойдем по этому сценарию, – мы надеемся, что SARS-CoV-2 окажется таким же вирусом, – то у нас есть хорошие шансы, что к 2022 году мы наконец-то скинем это бремя пандемии с человечества», – сказал Оберемок.

Проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин сообщил, что аналитический центр при главе Крыма также рассчитывает на преодоление критической точки к лету 2021 года. При этом он отметил, что коронавирус не исчезнет.

В октябре сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины в Новосибирске Александр Чепурнов предположил, что человечество, скорее всего, не сможет выработать коллективный иммунитет к COVID-19.

Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».