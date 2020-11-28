Рогозин опроверг информацию о переносе запуска «Союза»

Запуск спутника ОАЭ на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 29 ноября, не переносился, однако перенос возможен в случае ухудшения погодных условий, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Это не так. Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идем на завтра», – Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что запуск «Союза» с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 29 ноября, переносится на 30 ноября, либо 1 декабря.

За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России. Неисправность в дальнейшем подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако он отметил, что неисправная деталь, допущена к запуску с космодрома.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».