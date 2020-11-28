Помпео объяснил введение санкций против российских компаний

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с утверждением, что санкции против российских компаний «Элекон» и Nilco Group якобы были введены «за передачу стратегически важных технологий и наименований [продукции] иранской ракетной программе».

В заявлении Помпео утверждается, что санкции против двух китайских компаний и российских «Элекон» и Nilco Group были введений «за передачу стратегически важных технологий и наименований [продукции] иранской ракетной программе», передает ТАСС.

«Эти меры являются частью ответа на злонамеренные действия Ирана. Эти санкции подчеркивают продолжающую существовать необходимость для всех стран сохранять бдительность относительно усилий Ирана по развитию своей ракетной программы», – добавил глава Госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты «продолжат работать над тем, чтобы помешать усилиям Ирана по разработке ракет, и [будут] использовать свои полномочия по введению санкций для привлечения внимания к иностранным поставщикам, таким как эти организации в КНР и России, которые поставляют Ирану связанные с ракетами технологии и принадлежности». «Введение санкций в отношении этих иностранных компаний соответствует нашим усилиям по использованию всех доступных средств в целях предотвращения развития Ираном своего ракетного потенциала», – подытожил Помпео. Подробностей о причинах введения санкций против компании «Авиазапчасть» он не привел.

Напомним, США ввели санкции против трех российских организаций: это «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group, которые, по версии Вашингтона, якобы нарушили американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В МИД России объяснили введение санкций против трех российских компаний конъюнктурными мотивами. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках США лишить российские самолеты иностранных комплектующих.