Захарова назвала мотивы введения США санкций против трех компаний из России

Новые односторонние санкции США против трех компаний из России являются недружественным по отношению к Москве шагом, имеющим конъюнктурные мотивы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова заявила, что «остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, (а) об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам», передает ТАСС.

Российским коммерческим структурам, которые попали под санкции, теперь запрещается закупать в США средства, связанные с оборонной сферой, получать помощь и контракты от американского правительства. При этом Вашингтон не привел какие-либо факты и доказательства в обоснование своих действий.

Дипломат обратила внимание на то, что под рестрикции попал в том числе завод «Элекон» в Казани: «Это преемник Казанского завода радиокомпонентов. В свое время он самым активным образом участвовал в знаменитом проекте «Союз – Аполлон». Без произведенного на этом предприятии оборудования не случилось бы знаменитого рукопожатия в космосе. Оно стало истинным символом сотрудничества наших стран в космическом пространстве».

Что касается отказа в предоставлении помощи попавшим под санкции организациям, Захарова заявила: «Давайте честно скажем, наши организации ее никогда не просили. Я уверена, просить не собирались».

Напомним, США ввели санкции против трех российских организаций: это «Авиазапчасть», акционерное общество «Элекон» и компания Nilco Group, которые, по версии Вашингтона, якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как следует из документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. В черном списке фигурируют еще две китайские компании.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США лишают российские самолеты иностранных комплектующих.