В Индии произведут более 100 млн доз «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero договорились о производстве в Индии более 100 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно, сообщили создатели вакцины.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущий индийский производитель препаратов Hetero объявляют о соглашении по производству в Индии более 100 млн доз в год первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса «Спутник V». Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Тем временем газета The Hindu со ссылкой на Национальный комитет по вакцинам (НКПВ) пишет, что первый этап вакцинации против коронавируса в Индии охватит 30 млн человек. «В их состав войдут медики, сотрудники полиции, люди старше 50 лет и те, кто моложе с заболеваниями, которые делают их уязвимыми для коронавируса», – сказал главный научный советник НКПВ Виджай Рагхаван.

По его словам, НКПВ завершил разработку плана первого этапа вакцинации, в соответствии с которым с марта по май 2021 года вакцины от коронавируса будут в значительном количестве доступны в Индии и начнут массово применяться в соответствии с национальной программой иммунизации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник обязал правительства штатов создать инфраструктуру для подготовки к распространению и применению вакцин против коронавируса. «Вакцины будут доступны, когда они пройдут все клинические испытания и подтвердят соответствие всем необходимым критериям», – подчеркнул глава индийского правительства.

В августе Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова РАН.

На саммите ШОС глава государства обратил внимание, что, как показали исследования, все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. По словам президента, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов.