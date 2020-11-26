Российские миротворцы разминировали школы в Степанакерте

Российские миротворцы проверили на наличие взрывоопасных предметов школы Степанакерта, учебный процесс планируют возобновить с 1 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими саперами проверены на наличие взрывоопасных предметов здания и территория двух школ в городе Степанакерте. В них с 1 декабря планируется возобновить учебный процесс», – цитирует ТАСС Конашенков.

Конашенков уточнил, что специалисты Центра гуманитарного разминирования очистили от неразорвавшихся мин и снарядов участок дороги на южной окраине Степанакерта протяженностью более 1,5 км. «За сутки обнаружено 87 взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены», – сказал представитель Минобороны России

Кроме того, он отметил, что свыше 2 тыс. беженцев возвращаются каждый день из Армении в свои дома в Нагорном Карабахе.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. 14 ноября подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию.

В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.