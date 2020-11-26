В Киргизии предложили лишить русский язык статуса официального

Русский язык в Киргизии предложили лишить статуса официального, с такой инициативой выступил член конституционного совещания страны, созданного для доработки проекта конституционной реформы, Садирдин Торалиев.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение – оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», – передает его слова 24.kg.

Торалиев заявил о необходимости создания условий для развития киргизского языка, чтобы в будущем не потерять его. «Почему не учат киргизский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском», – сказал член конституционного совещания.

В Казахстане в середине апреля интеллигенция начала сбор подписей в поддержку казахского языка. В открытом письме на имя президента Касым-Жомарта Токаева авторы требуют лишить русский язык официального статуса.