Рекордное число участников зарегистрировалось на олимпиаду «Я – профессионал»

Число регистраций на четвертый сезон олимпиады «Я – профессионал» превысило прошлогодний результат, заявила руководитель олимпиады Валерия Касамара.

«Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» продлилась 48 дней. За это время студенты подали 576 тыс. 012 заявок на участие в проекте. В этом сезоне мы оказались буквально связаны по рукам и ногам: из-за пандемии мы не смогли приехать кребятами в вузы, чтобы презентовать олимпиаду и вдохновить их на участие. Пришлось прийти к студентам онлайн, повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу уникальных регистраций мы обогнали прошлогодний результат. Сейчас все нырнули во вторую волну, но за ней скрывается море возможностей. От этого периода надо взять максимум, уделить время саморазвитию и участию в олимпиаде, чтобы выйти из пандемии с новыми силами и навыками», – рассказала Касамара журналистам.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень амбициозные ребята». «Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. Уже послезавтра, 27 ноября, начинается отборочный онлайн-этап. Я желаю всем конкурсантам удачи. На олимпиаде побеждают ребята из самых разных российских регионов и университетов, главное – показать свой профессионализм», – заявил он.

По словам Комисарова, что в топ-10 регионов по числу регистраций на олимпиаду вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Ставропольский край и Самарская область.

На этапе регистрации каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько из 72 соревновательных направлений. Среди них гуманитарные, инженерные, компьютерные, медицинские и сельскохозяйственные дисциплины.

Касамара рассказала, что в четвертом сезоне самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело и педиатрия», «Психология», «Математика», «Биология», «Экономика», «Педагогическое образование (основное)», «Менеджмент», «Юриспруденция», «Экология» и «Программирование и информационные технологии».

Наибольшее число заявок на олимпиаду поступило от студентов следующих вузов: Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова, КубГМУ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МФТИ, СПбГУ, МГПУ, УрФУ и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тыс. рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».