Захвативший в заложники детей в Петербурге сдался

Мужчина, захвативший в квартире шестерых детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из квартиры и сдался, сообщил источник в экстренных службах.

«Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался», – сказал источник ТАСС.

Дети, которых отец захватил в заложники, не пострадали, сообщил представитель силовых структур, передает РИА «Новости».

«В ходе переговоров мужчина сдался, он находится в полиции», – сообщил представитель УМВД Колпинского района.

Отмечается, что шестерых детей вывели из квартиры, все живы. Двоих из них на руках вынесли медики.

В аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной сообщили, что после того, как дети окажутся в безопасности, они будут направлены в детскую больницу №2 2. «Семьей займутся органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Позже стало известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные».