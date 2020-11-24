Захвативший детей мужчина оказался состоящим на учете в ПНД

Мужчина, который захватил шестерых детей в квартире в Санкт-Петербурге, состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД), сообщил источник в экстренных службах.

Источник сообщил, что мужчина «состоит на учете в ПНД», передает ТАСС.

Другой источник сообщил, что у захватившего заложников якобы имеются серьезные финансовые проблемы. В данный момент он «сильно пьян», передает РИА «Новости».

Источник в администрации Колпинского района Петербурга сообщил, что, по предварительным данным, семья приехала из Архангельска, «ее сопровождал районный центр помощи».

Квартиру супруги с детьми снимали.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что «дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные».

Ранее сообщалось, что в Петербурге отец удерживает шестерых детей и угрожает убить их. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.