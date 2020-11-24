Мужчина взял в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга

Вооруженный мужчина захватил в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Санкт-Петербурга, он угрожает им, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник сообщил, что «мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им», передает ТАСС.

На месте работает полиция и спецназ, правоохранители ведут переговоры с мужчиной, передает «Фонтанка».

По информации издания, злоумышленник угрожает убить детей, при этом его требования «невнятны».

Ранее в Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с пятью детьми.