Мужчина взял в заложники шестерых детей в пригороде Петербурга Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре в Москве Названа вероятная причина захвата детей в заложники под Петербургом 24 ноября 2020, 14:02 Текст: Наталья Ануфриева

Причиной удержания мужчиной шестерых детей в одной из квартир Санкт-Петербурга мог стать бытовой конфликт, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «одна из версий удержания детей в квартире – бытовой конфликт с супругой», передает ТАСС. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. В полицию на него заявила жена, сообщив, что не может попасть в квартиру, где плачут дети, передает РИА «Новости». С мужчиной ведутся переговоры. Ранее сообщалось, что мужчина якобы угрожает убить удерживаемых детей.

