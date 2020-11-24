Стали известны подробности о личности захватчика детей в заложники под Петербургом

Шестерых детей взял в заложники их отец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В МВД сообщили, что в 12.12 «поступило сообщение от местной жительницы (...) о том, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает в квартире их шестерых детей», передает РИА «Новости».

По предварительной информации, «гражданин в полиции на учете не состоит», на место «оперативно выехали сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что младшему из удерживаемых – три года, старшему – 15 лет.

В МВД подтвердили, что с мужчиной ведутся переговоры, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что мужчина якобы угрожает убить удерживаемых детей. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.