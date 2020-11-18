Биткоин впервые за почти три года превысил 17 тыс. долларов Впервые с 2017 года биткоин стал дороже 18 тыс. долларов 18 ноября 2020, 07:39

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Стоимость биткоина поднялась выше 18 тыс. долларов, свидетельствуют данные крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance. CoinMarketCap, высчитывающий среднюю цену более чем по 20 биржам, сообщает, что по состоянию на 7.12 мск биткоин стоил 17960 долларов (рост на 7,72%), на бирже Binance – 18010 долларов (плюс 8,6%), передает РИА «Новости». По данным CoinDesk, на 07.16 мск биткоин подорожал на 8,36%, в пике достигая отметки в 18150 тыс. долларов. К 07.23 мск стоимость снизилась до 18130 тыс. за штуку, передает ТАСС. Напомним, еще днем 17 ноября биткоин находился на отметке в 17 тыс. долларов, а 12 ноября стоил 16 тысяч.

