Биткоин впервые за почти три года превысил 17 тыс. долларов

Биткоин на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance вырос на 5% до 17 тыс. долларов впервые с января 2018 года.

На 15.06 мск, по данным портала CoinMarketCap, биткоин рос на 3,77% до 16 тыс. 960 долларов, на бирже Binance – на 4,92%, до 17 тыс. 49 долларов, передает РИА «Новости».

Ранее в ноябре стоимость биткоина превысила отметку в 16 тыс. долларов.