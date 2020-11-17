Дипломаты из США и Франции обсудят в Москве ситуацию в Карабахе

Американские и французские дипломаты в Москве проведут обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе и обсудят урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД Игорь Попов», – сказала Захарова. Встреча состоится 18 ноября в среду, отметила она, передает РИА «Новости».

Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан также сообщил, что в Москве пройдет встреча с участием дипломатов.

«С одной стороны – этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней... Но с другой – этот режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути. Эти дискуссии уже начались, с одной стороны, между президентом республики (Эммануэлем Макроном) и президентом (России Владимиром) Путиным, и с другой стороны – между госсекратерем США Майком Помпео и мной вчера в Париже. Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня», – сказал Ле Дриан.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.