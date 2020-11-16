Тихановская пригрозила отключить Белоруссию от SWIFT

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция намерена добиться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

«Мы работаем, чтобы иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь, государственными – это Беларусбанк и Белагропром [Белагропромбанк]», – передает ее слова РИА «Новости».

Также оппозиция хочет отключить официальный Минск от международной межбанковской системы организации расчетов SWIFT. «Обсуждаем возможность отключения режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко от системы SWIFT», – добавила Тихановская.

Ранее Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии, спрогнозировав продолжение протестов в республике до весны 2021 года. Он также пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.