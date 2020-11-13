Лукашенко спрогнозировал продолжение протестов до весны 2021 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что организаторы протестов в республике будут стараться выводить людей на улицы до весны 2021 года.

«Когда закончат они (протестующие) здесь ходить? Они спят и видят, чтобы дотерпеть, довести людей до весны», – приводит ТАСС слова Лукашенко в интервью зарубежным СМИ, которое показал белорусский телеканал ОНТ.

При этом глава Белоруссии процитировал заявление оппозиции о том, что «экономика [республики к весне 2021 года] будет в более сложном положении, экономика рухнет, тогда с ним (с Лукашенко) будет легче справиться». «Вот их цель», – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, известно «кто их поддерживает». «Поэтому вот это тлеющее будет продолжаться», – заявил глава республики.

При этом Лукашенко выступил с утверждением, что среди участников протестов «тысяча-полторы – это боевики, а не радикалы». «Это боевики, они никогда не отступятся, это их шанс. А платить полутора тысячам не проблема», – заявил президент Белоруссии.

Ранее в пятницу Лукашенко отверг возможность транзита власти в Белоруссии.

Тем временем экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват Лукашенко. Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.