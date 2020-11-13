Тихановская объявила о создании в Белоруссии Народного трибунала

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон. ... Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», – приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.

В план народного трибунала входит нейтрализация «идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой». Тихановская призвала независимые профсоюзы и группы самоуправления проявить солидарность.

«Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», – добавила Тихановская.

Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.

25 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.