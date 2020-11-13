Лукашенко указал сроки объявления деталей конституционных изменений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объявит детали конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании.

«Детально, включая принятие конституции и прочее, по срокам, я планирую заявить на Всебелорусском народном собрании – как мы будем двигаться и при каких условиях. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы бросить людей и уйти», – заявил Лукашенко, интервью с которым опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что в республике не будет транзита власти, а руководить государством будет тот, кого изберет белорусский народ.

В октябре президент Белоруссии сказал, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.