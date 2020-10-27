Лукашенко дал клятву решать вопросы, как того захочет народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что клянется решать все вопросы, в том числе касающиеся конституционной реформы, только так, как того хочет белорусский народ.

«Люди живут, трудятся и требуют безопасной жизни. Наконец-то люди оценили, что они могут потерять. Мы хотим так, как было до выборов. Так, так и будет. Мы обязаны вот это требование народа обеспечить, обеспечить всеми возможными и доступными по закону средствами. И я хочу еще раз повторить: все будет так. И Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва! На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ», – сказал Лукашенко на совещании по подготовке к очередному всебелорусскому собранию, которое должно заняться в том числе и вопросами конституционной реформы. Видео с заседания опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия начинает сталкиваться с террористическими угрозами. Он также заявил, что участники акций протеста пересекли «красную черту» по многим направлениям: «Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась». Кроме того, Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание должно стать площадкой для реального диалога по выработке стратегии развития страны.

В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В Белоруссии прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске.

Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.