Эксперт оценил ситуацию в Карабахе после поражения от Азербайджана

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15 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

В Карабахе Армения потеряла более 120 танков разных модификаций Петромарковский Дмитрий/ТАСС
Война в Карабахе показала – танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника? Подробности...
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«Небесная сотня» поможет растаскивать украинский бюджет

Постмайданная власть Украины, как и всякий другой режим, пришедший к власти в результате государственного переворота, обязана поддерживать политику чествования «героев революции» Михаил Почуев/ТАСС
Гигантские по украинским меркам деньги планируется выделить на важную для Киева символическую акцию. Предполагается, что многочисленные льготы и выплаты получат участники так называемой небесной сотни и члены их семей, то есть люди, объявленные в стране героями за совершение государственного переворота. Что не так с этой инициативой и с политической, и с финансовой точки зрения? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

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    Эксперт оценил ситуацию в Карабахе после поражения от Азербайджана

       15 ноября 2020, 16:12
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «В Карабахе сейчас не лучшие условия, заканчивается продовольствие, есть проблемы с бензином, не везде включено отопление. Многие ждут, когда российские миротворцы появятся во всех районах и начнут полностью контролировать ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Александр Искандарян. Так он прокомментировал сообщения о массовом отъезде жителей Карабаха в Армению вместе со своим имуществом.

    «Люди из Карабаха направляются как в Армению, так и в Степанакерт. То, куда они поедут, зависит, во-первых, от их местонахождения. Те, кто ближе к армянской границе, едут в сторону Армении. А те, кто ближе к Степанакерту, соответственно, едут в этом направлении», – рассказал директор Института Кавказа Александр Искандарян. 

    Во-вторых, важным фактором переезда людей является местонахождение их родственников. «Нужно понимать, что речь идет в основном о сельских людях, которые владеют каким-то имуществом. Например, они его собрали, погрузили на ЗИЛы, КамАЗы, машины, и поехали. А куда ехать? К родственникам, которые дадут кров или место на складе», – пояснил собеседник.  

    Политолог также подчеркнул, что есть немало людей, которые вместо Армении едут в центр Карабаха. «При этом многие беженцы, включая детей, женщин и стариков, которые сейчас находятся на территории Армении, в Карабах вернуться не могут. Там сейчас не лучшие условия, заканчивается продовольствие, есть проблемы с бензином, далеко не везде включено отопление. В общем, проблем хватает, многое еще не налажено», – рассказал эксперт.

    Он также отметил, что с наибольшим количеством трудностей сталкиваются жители тех районов, где российский миротворческий контингент полностью еще не развернут. «Например, на южном направлении и возле Шуши порой ведутся обстрелы. Если местные жители пытаются на машинах подняться к Шуше – они рискуют. Потому многие ждут, когда миротворцы появятся во всех районах и начнут полностью контролировать ситуацию. Тогда эти проблемы будут решены», – заключил Искандарян.  

    Ранее затор длиной в несколько километров образовался на дороге, ведущей в Армению с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Причиной тому послужила маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. Основная дорога по непонятной причине перекрыта, движение осуществляется медленно. В общей сложности участок длиной в полтора километра людям пришлось преодолевать около пяти часов, передает РИА «Новости».

    Также в Сети появились сообщения, что жители Кельбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, выкапывают останки родных и снимают в храмах иконы.

    При этом российские миротворцы взяли под защиту храм Дадиванк в Карабахе. В то же время накануне Армянская церковь заявила об осквернении перешедшего под контроль Баку христианского собора Святого Христа Всеспасителя в карабахском городе Шуша.

    В пятницу стало известно, что жители Кельбаджарского района, который должен перейти под контроль Азербайджана, принялись сжигать дома и имущество. Позже Азербайджан, исходя из принципов гуманизма, разрешил Армении вывести людей из Кельбаджарского района до 25 ноября.

    Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

    Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

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