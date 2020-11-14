IBU заявил, что не передавал в РУСАДА «грязные» биологические паспорта спортсменов

Международный союз биатлонистов (IBU) не направлял в Союз биатлонистов России (СБР) и в РУСАДА данных по «грязным» биологическим паспортам для их сокрытия, к такому выводу пришла независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тейлора.

«Независимая комиссия установила, что IBU не передавал СБР и РУСАДА «грязные» биологические паспорта спортсменов для их сокрытия. Тем не менее, комиссия сделала ряд предварительных выводов о том, что определенные лица должны ответить за нарушения правил IBU, совершенных в период с 2008 по 2018 год», – сообщили в IBU, передает РИА «Новости».

В сентябре IBU временно отстранил от соревнований россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего с 2017 года за сборную Южной Кореи, в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.