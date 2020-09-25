Глазырину заподозрили в нарушении антидопинговых правил в 2013 году

Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил от соревнований россиянку Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, выступающего с 2017 года за сборную Южной Кореи, в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил в 2013 году, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

«Речь идет о нарушениях, предположительно совершенных в 2013 году на внутрироссийских соревнованиях. Чтобы разобраться в ситуации, необходимо изучить поступившие от IBU документы. В свою очередь, спортсменам предоставлены 10 дней для того, чтобы высказаться по поводу временной дисквалификации, и 14 дней, чтобы дать свои комментарии относительно предполагаемого нарушения», – передает ТАСС слова Майгурова.

Основанием для отстранения послужила информация, которая содержится в докладе Ричарда Макларена и переданной Всемирному антидопинговому агентству базе данных московской лаборатории.

В 2017 году Глазырина была отстранена от соревнований из-за доклада Макларена.