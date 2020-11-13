Лукашенко поручил вернуть в вузы отчисленных из-за протестов студентов

В Белоруссии из-за протестов после выборов президента были отчислены 300 студентов, но можно разработать механизм, позволяющий вернуть их в вузы, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Выкинули мы этих 300 человек, я не скажу, что они отмороженные или плохие. И успевают нормально, и некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их. Ну потеряем – кому они нужны [на Западе]? Ну поедут они в эту Польшу, ну и пусть там работают. Но они там не нужны», – сказал белорусский лидер. Видеозапись выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко также добавил, что стал получать «вал писем» от родителей таких студентов, которые просят вернуть в вузы своих детей. «Пожалуйста, если это возможно, верните нашу дочь в университет», – процитировал президент выдержку из одного письма. По его словам, ему также пишут и сами студенты, которые «одумались».

Лукашенко добавил, что поручил парламенту выработать механизм возвращения отчисленных таким образом студентов в вузы. «Мы сформируем сейчас комиссии по вузам, это будут и представители вузов, молодежные, студенческие комитеты, органы самоуправления. Плюс уполномоченные ответственные у меня есть по вузам. Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что последним оплотом оппозиции в Белоруссии остались студенты.