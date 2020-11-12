МИД Армении выразил обеспокоенность судьбой культурного наследия в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и замгоссекретарем США Стивеном Биганом выразил обеспокоенность судьбой культурного наследия в Нагорном Карабахе.

В пресс-службе внешнеполитического армянского ведомства сообщили, что стороны обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после совместного заявления лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в Карабахе, передает РИА «Новости».

«Мнацаканян подчеркнул, что заявление, направленное на установление режима прекращения огня, размещение миротворцев, не может считаться всеобъемлющим решением нагорно-карабахского конфликта», – заявили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что ходе телефонных бесед была отмечена «ключевая роль Турции в планировании, провоцировании и ведении войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД), что выражалось как в непосредственном участии в боевых действиях, так и в вовлечении иностранных боевиков в зону конфликта». «Министр иностранных дел Армении исключил любую роль Турции в миротворческих операциях в Арцахе, несмотря на шаги, предпринятые (Анкарой – прим. ВЗГЛЯД) в этом направлении», – заявили в пресс-службе.

Мнацаканян подчеркнул, что международное сообщество должно незамедлительно предпринять шаги для разрешения гуманитарного кризиса в Карабахе, «возникшего в результате турецко-азербайджанской агрессии».

«Глава МИД Армении выразил глубокую обеспокоенность судьбой армянского историко-культурного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях в Арцахе» – говорится в сообщении.

«Он подчеркнул, что международному сообществу хорошо известно варварское отношение Азербайджана к армянскому наследию, в результате чего были уничтожены армянские памятники в Нахичеване, на территории Азербайджана, а также на территориях Арцаха, оказавшихся под азербайджанской оккупацией во время первой арцахской войны (в начале 1990-х - ред.)», – добавили в пресс-службе.

«Собеседники подчеркнули важность продолжения деятельности сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего международный мандат посредничества», – отметили в пресс-службе. По данным ведомства, в этой связи Мнацаканян подчеркнул, что все вопросы, связанные с мирным процессом в Карабахе, подлежат обсуждению исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, и именно в этом формате будут представлены интересы карабахских армян. Глава МИД Армении подчеркнул необходимость гарантирования статуса Карабаха и полноценной безопасности проживающих там армян.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.