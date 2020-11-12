Стало известно, какой турецкий генерал руководил БПЛА Bayraktar в Карабахе

Одним из военачальников, который принимал участие в руководстве операцией в Нагорном Карабахе, является генерал-майор, начальник 1-го Центра снабжения и технического обслуживания ВВС Турции Гексель Кахья. По данным газеты ВЗГЛЯД, Кахья находится на территории Азербайджана с июля и именно он осуществлял руководство всеми полетами Bayraktar TB2 в зоне боевых действий.

«До того, как приехать в Азербайджан, Гексель Кахья весной и летом прошлого года организовывал в Ливии работу Глобального центра безопасности и операций (Global Center for Security and Operations, GСSO). Роль центра сводилась к управлению турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 для поддержки войск Правительства национального согласия (ПНС), которое противостояло фельдмаршалу Халифе Хафтару», – отмечается в расследовании корреспондента газеты ВЗГЛЯД.

Эффект от применения Bayraktar TB2 был переломным. Силы ПНС остановили наступление Хафтара, хотя тот уже был готов к штурму Триполи. На некоторых участках фронта им даже удалось организовать контрнаступление и отбить прибрежные города Сурман, Сабратах и Аль-Айялат.

Участие Кахья вскрылось, когда армия Хафтара захватила в плен нескольких турецких советников и получила в свое распоряжение их переписку, а также копии паспортов всех турецких специалистов, работавших на GCSO. В результате переговоров между Анкарой и Хафтаром пленных отпустили, а вот сканы паспортов, в том числе паспорта Гекселя Кахья, опубликовало издание Al Marsad.

Появления Кахья в Азербайджане, где так же, как в Ливии, массово применялись беспилотники, еще одно совпадение – и вряд ли случайное.

«Безусловно, Гексель Кахья осуществляет руководство всеми полетами Bayraktar TB2 в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Вся оперативная разведывательная информация, получаемая с помощью Bayraktar TB2, докладывается именно ему, а он, в свою очередь, докладывает эту информацию президенту Турции Реджепу Эрдогану», – отмечает директор Международного центра политического анализа и прогнозирования, специалист по странам Закаваказья Денис Коркодинов.

О том, что именно Кахья координирует использование Bayraktar TB2 в Нагорном Карабахе, со ссылкой на собственные источники на днях сообщил также кипрский аналитический центр Geopolitical Cyprus, специализирующийся на военно-политических исследованиях в странах восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

Подробнее о том, кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – читайте в расследовании газеты ВЗГЛЯД.

Напомним, накануне главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждений о совместных миротворческих силах России и Турции в Карабахе никогда не было, российская сторона будет взаимодействовать с турецкой через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

В МИД России подчеркнули, что деятельность Турции не относится к миротворческой операции в Карабахе, ее роль ограничивается лишь рамками центра по контролю за прекращением огня.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.

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