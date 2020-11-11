В Москве появились особые гробы для умерших от коронавируса

Гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса появились в Москве, сообщили в пресс-службе «Ритуала».

В пресс-службе отметили, что в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции ГБУ «Ритуал» разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни такой диагноз.

«Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ «Ритуал» ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой», – передает РИА «Новости» слова директора «Ритуала» Артема Екимова.

В ведомстве отмечают, что промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны. Подобная технология также позволяет избежать возможных злоупотреблений во время организации доступа родственников на церемонию прощания с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию.

«В прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты – маски, перчатки. Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ «Ритуал» продолжает оказывать бесплатную услугу «Прощание онлайн» и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, новогодние каникулы из-за коронавируса предложили сократить. Власти Москвы объявили о закрытии ресторанов в новогоднюю ночь. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.