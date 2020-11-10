ООН выразила благодарность России за достижение соглашения о мире в Карабахе

Организация Объединенных Наций благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали. Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей», – цитирет ТАСС Дюжаррика.

«Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто», – отметил он.

«ООН находится в контакте с представителями России, чтобы понять, как мы можем поддержать соглашение», – добавил Дюжаррик.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.