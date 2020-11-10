Президент Армении отметил важную роль России в прекращении войны в Карабахе

Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, заявил президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с российским послом Сергеем Копыркиным.

«Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения, и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа. Он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно России, в деле прекращения боевых действий», – цитирует ТАСС сообщение администрации президента.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.