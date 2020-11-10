В Армению прибыли более 200 российских миротворцев

Самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 уже доставили в Армению более 200 российских миротворцев, а также бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи, сообщили в Минобороны России.

«В настоящее время всего 12 самолетов военно- транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил и военнослужащими подразделений 15-й миротворческой бригады приземлились в Республике Армения. Самолеты военно-транспортной авиации доставили более 200 военнослужащих, бронетранспортеры, бронеавтомобили и средства связи», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.