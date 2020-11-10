Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

Взгляд
10 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Михаил Мишустин и многие его министры знают о коронавирусе не понаслышке Александр Астафьев/ТАСС
Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Армения проигрывает последний бой за Карабах

Азербайджанский флаг над городом Шуши Минобороны Азербайджана/ТАСС
Судя по всему, Азербайджан взял стратегическую позицию в ходе своего наступления на Карабах – город Шуша. В непосредственной близости от Шуши находится столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт. И НКР, и Армения находятся на грани национальной катастрофы. Что еще может спасти их? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее, определенно, не делает мир лучше. Подробности...

Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев

Почему Трамп проиграл

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
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       10 ноября 2020, 17:12
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьера и глав федеральных ведомств.

    Так, экс-глава Минэнерго Александр Новак назначен вице-премьером. «Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайтеКремля. Министром энергетики назначен Николай Шульгинов.

    Глава государства подписал указ о назначении на должность министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Министром транспорта стал Виталий Савельев. Также подписан указ о назначении на Александра Козлова на должность главы Минприроды. Алексей Чекунков назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

    Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Госдума утвердила кандидатуры, которые накануне предложил премьер.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс. 


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