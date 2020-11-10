Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьера и глав федеральных ведомств.

Так, экс-глава Минэнерго Александр Новак назначен вице-премьером. «Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в сообщении на сайтеКремля. Министром энергетики назначен Николай Шульгинов.

Глава государства подписал указ о назначении на должность министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Министром транспорта стал Виталий Савельев. Также подписан указ о назначении на Александра Козлова на должность главы Минприроды. Алексей Чекунков назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Госдума утвердила кандидатуры, которые накануне предложил премьер.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.