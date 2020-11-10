Госдума утвердила кандидатуры Мишустина на посты министров

Госдума утвердила кандидатуры, которые накануне предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Новые должности в правительстве получили Александр Новак, Александр Козлов, Ирек Файзуллин, Виталий Савельев, Николай Шульгинов.

Александр Новак, ставший федеральным чиновником в 2008 году и проработавший около четырех лет на должности замминистра финансов России, назначен на должность заместителя председателя правительства России, передает РИА «Новости».

Планирующийся круг обязанностей своего нового заместителя Мишустин публично не раскрыл. Вместе с тем сам Новак в ходе обсуждения его кандидатуры комитетом Госдумы обозначил, что энергетикой он намерен продолжить заниматься. В частности, в тандеме с предложенным на пост министра энергетики Шульгиновым реализовывать утвержденную энергостратегию России на период до 2035 года. А лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал журналистам, что Новак, помимо энергетики, будет координировать и промышленность.

Также стало известно о назначении другой кандидатуры Мишустина – Александра Козлова, занимавшего пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, на должность главы Минприроды. Кроме того, ГД утвердила кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Помимо прочего, утверждена еще одна кандидатура главы «Аэрофлота» Виталия Савельева на пост министра транспорта России и Николая Шульгинова (которому в этом году исполнилось 69 лет) для назначения на должность министра энергетики России.

Ранее сообщалось, что профильные комитеты Госдумы поддержали предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров и вице-премьера. Стало известно, что команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.

Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, это ротационный процесс.