Мишустин предложил кандидатуры новых министров и вице-премьера

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых министров.

Глава правительства отметил, что в соответствии с новым конституционным законом он внес в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов кабмина, передает ТАСС.

«В частности, речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака», – сказал Мишустин, отметив, что экс-министр не нуждается в отдельном представлении.

Также Мишустин предложил назначить на пост министра транспорта главу «Аэрофлота» Виталия Савельева.

На должность министра энергетики глава правительства внес кандидатуру гендиректора «Русгидро» Николая Шульгинова.

Кроме того, Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, на пост главы Минвостокразвития.

Премьер предложил кандидатуру первого замглавы Минстроя Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя. Занимавший ранее пост главы Минстроя Владимир Якушев был назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе.

«Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры», – отметил Мишустин.

Мишустин поблагодарил работавших в правительстве министров Евгения Дитриха, Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева за работу и пожелал успехов на новом рабочем месте.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.