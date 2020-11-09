Якушев сменил Цуканова на посту полпреда в УрФО

Новым полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе стал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Президент Владимир Путин своим указом освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в УрФО и назначил Владимира Якушева.

«Освободить Цуканова Николая Николаевича от должности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», – говорится в указе президента.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», – говорится в указе.

Ранее Якушев занимал должность министра строительства и ЖКХ России.

Также Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого. До этого премьер-министр имел девять заместителей. Указ вступает в силу со дня его подписания.

«Установить, что председатель правительства имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства РФ», – говорится в документе на сайте Кремля.