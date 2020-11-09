В Кремле прокомментировали отставки министров

Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента Владимира Путина, это ротационный процесс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ход исполнений поручений президента тщательно контролируется, а отставки ряда министров – это ротационный процесс, передает РИА «Новости».

«Он контролируется непосредственно в самом Белом доме, и контролируется также контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления. Статистика поддерживается именно в этом подразделении Администрации президента и регулярно докладывается главе государства», – сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что сроки исполнения поручений могут сдвигаться «в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать», а также могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений.

«Тема выполнения поручения президента находится в абсолютном приоритете у председателя правительства (Михаила) Мишустина, он об этом неоднократно говорил», – отметил Песков.

При этом он не исключил, что в дальнейшем будет подготовлена статистика о количестве невыполненных поручений президента по каждому министерству.

Комментируя предложенные Мишустиным кандидатуры в кабмин, Песков подчеркнул, что президент и премьер-министр находятся в постоянном диалоге. Пресс-секретарь отметил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, работой правительства руководит премьер. Песков напомнил, что кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.

Также Песков заявил, что вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать кабмин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. В понедельник профильные комитеты Госдумы соберутся для обсуждения данных вопросов.