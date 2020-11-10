Что стало причиной ротации в правительстве Мишустина

Команда Михаила Мишустина обновится сразу на треть: сменятся главы Минэнерго, Минтранса и других ключевых структур. Действующему правительству вообще не позавидуешь, ему с ходу пришлось вступить в поединок с пандемией. При этом никто не отменял и задач по выполнению нацпроектов. Возможно, именно поэтому – из-за двойной нагрузки – и пришлось спустя десять месяцев устроить ротацию в кабинете министров?

Нынешний год начался с масштабного обновления исполнительной власти – и, симметрично, завершается так же. В понедельник произошла самая серьезная ротация министерских кадров с момента назначения кабинета Михаила Мишустина в январе. Тогда, напомним, обновление не затронуло силовой блок, зато в «социалку», которая явно требовала новых подходов, пришли управленцы из контролирующих органов.

Теперь, судя по указам президента и предложениям премьера Мишустина, новый импульс решено придать инфраструктурным проектам и защите природы. При этом схема, по которой обновляется правительство, существенно отличается от той, что использовалась при появлении кабинета Мишустина.

«Сейчас президент подписал только указы об отставке министров, – пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Затем премьер Мишустин внес новые кандидатуры в парламент. Лишь после того, как Госдума одобрит кандидатуры, появятся соответствующие указы президента. Это новая процедура, которая применяется первый раз, и это очень важно для понимания того, как теперь формируется правительство. Одновременно и значение мандата «депутат Госдумы» выросло многократно», – отмечает политтехнолог Баширов.

Если Дума утвердит варианты, которые предложил Мишустин, то за транспорт будет отвечать Виталий Савельев – сейчас он глава «Аэрофлота». Министром природных ресурсов может стать Александр Козлов, который ранее возглавлял Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития). К слову, напомним, какое внимание президент уделяет одному из главных ресурсов Дальнего Востока – лесу. Главным по Арктике и дальневосточным окраинам, вместо Козлова, станет другой профильный специалист – Николай Чекунков, который до сего момента возглавлял Фонд развития этих регионов.

Освободилась и позиция министра строительства и ЖКХ – руководивший этим министерством Владимир Якушев был переведен на должность полпреда в Уральском федеральном округе. Здесь ротация должна быть довольно простой – в министры предложен первый замглавы Минстроя Ирек Файзуллин.

Также Мишустин предложил Госдуме перевести главу Минэнерго Александра Новака в ранг вице-премьера. На его место предлагается пригласить Николая Шульгинова, который сейчас руководит «РусГидро» – одним из крупнейших российских энергетических холдингов. Здесь можно усмотреть ту же логику, что и в идее назначить главу «Аэрофлота» министром транспорта. В общей сложности руководитель правительства предложил депутатам кандидатуры новых глав пяти министерств: Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал перестановки в правительстве нормальным ротационным процессом. Этот процесс подразумевает и переключение бывших министров на новые, не менее ответственные участки работы. Как уже отмечалось, экс-главу Минстроя Якушева «бросили на регионы» в ранге уральского полпреда. Серьезное поручение дано и бывшему руководителю Минприроды Дмитрию Кобылкину – он будет одним из тех, кто определит кампанию «Единой России» на выборах в Думу в 2021 году.

Одним из самых главных в череде новых назначений надо считать появление Александра Новака на посту вице-премьера, уверен политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

«Новак – суперэффективный переговорщик, который дважды спасал российский бюджет.

Первый раз это было, когда он заключил сделку ОПЕК+ в 2016 году. Второй раз – уже в этом году, когда ему удалось в кризисной ситуации резкого падения спроса на нефть, пересобрать эту сделку. Он включил в нее те страны, которые ранее отказывались принимать ней участие, в частности США», – отметил Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Что касается новых лиц на министерских постах, то собеседник выделяет три фактора, повлиявших на их выбор. Это опыт регионального управления, опыт в бизнесе и то, как люди проявили себя во время пандемии, в том числе ее второй волны. «Александр Козлов, предложенный на замену Дмитрию Кобылкину во главе Минприроды, успел поработать в бизнесе и получил управленческий опыт мэра Благовещенска, губернатора Амурской области», – привел пример Минченко в комментарии газете ВЗГЛЯД. Эксперт также отметил, что Козлов – потенциально один из самых молодых министров в правительстве Мишустина, ему всего 39 лет.

С другой стороны, возможный будущий министр энергетики, 69-летний Николай Шульгинов – один из опытнейших специалистов в своей отрасли, указал Минченко. По мнению политолога, назначение главы «РусГидро» на министерский пост станет абсолютно логичным шагом. «Что касается Файзуллина, кандидата на пост главы Минстроя, то нельзя не отметить – темпы жилищного строительства во время пандемии коронавируса в стране не упали, а даже немного выросли», – отметил Минченко.

В целом ключевая причина перестановок – распространение коронавируса, полагает Баширов. «Мы знаем, что правительство Мишустина формировалось еще до пандемии, и тогда никто не знал ни масштаба этой ужасной истории, ни степени ее влияния на экономику. Сейчас, по прошествии многих месяцев, премьер очевидно понял, какое правительство ему нужно», – отметил эксперт.

«При этом никто не снимает с правительства реализацию многочисленных стратегических программ и национальных проектов. Это огромный пресс, под которым находится команда Мишустина. Не помню, чтобы через 10 месяцев после назначения правительства почти треть его состава уходила бы в отставку. Но это тот самый карт-бланш, который дан Мишустину в экстраординарной ситуации», – полагает Баширов.

По оценке политтехнолога, обновление правительства стало продолжением той же стратегии, по которой формировался нынешний кабинет –

это стратегия создания «отраслевых колодцев».

Он пояснил: «Например, Новака предложено повысить с позиции министра энергетики до вице-премьера. При этом министром, очевидно, станет Шульгинов, который руководил системным оператором «РусГидро» (той структурой, которая определяла загрузку всех станций) или, грубо говоря, отвечал за то, чтобы у нас с вами в домашней розетке было 50 герц. Шульгинов прекрасно понимает отрасль, и его работа с Новаком будет согласованной, они хорошо знают друг друга».

Другой «отраслевой колодец» формируют вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минстроя в предыдущем кабинете, и Ирек Файзуллин – без пяти минут министр строительства, добавил Баширов. «Оба из Татарстана, хорошо друг друга знают, оба строители, что очень важно», – заметил эксперт.

Наконец, третья вертикаль, на которую стоит обратить внимание – та, в которую входит Минприроды, добавил Баширов. «Сейчас ведомство подчиняется вице-премьеру Виктории Абрамченко. Но мы знаем, что в последнее время очень много проблем, связанных с эксплуатацией наших сырьевых ресурсов и экологией, «взорвалось» на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере – в том числе и в тех регионах, которые курирует Юрий Трутнев. Он одновременно и полпред, и вице-премьер, и отвечает за развитие Арктики. Появление в Минприроды Александра Козлова указывает на новый акцент в деятельности этого ведомства – в первую очередь минимизировать риски на этих территориях», – предположил эксперт.

«Более сложная ситуация вырисовывается по Минтрансу. Но, на мой взгляд, это все-таки рокировка, связанная с тем, что Виталий Савельев должен был уйти из «Аэрофлота», но в силу того, что у него сохраняется большой административный вес и что ему лично доверяет президент Путин, решено выдвинуть его на пост министра транспорта. Теперь очень важно понять, кто же придет ему на смену в «Аэрофлоте», – отмечает Баширов.

Добавим, что фракция «Единой России» в Госдуме в качестве аванса поддержит все предложения Мишустина, сообщил вечером в понедельник ТАСС. Такое обещание прозвучало из уст лидера фракции Сергея Неверова по итогам встречи единороссов с кандидатами на посты в правительстве. Ранее сообщалось, что добро дали и профильные комитеты Госдумы.

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