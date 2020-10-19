Раскрыта сумма штрафа «Норникелю» за разлив топлива в Норильске

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19 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Москва рассчитывает на помощь дворников из провинции

Кто будет чистить московские дворы от снега и льда Максим Блинов/РИА Новости
Столица России оказалась в миграционной ловушке – зима уже близко, а хрестоматийных таджиков с ломом в руках стало гораздо меньше. Из-за пандемии они покинули Москву. Такие опасения следуют из заявления мэра города Сергея Собянина. Он полагает, что дефицит дворников могут восполнить наши соотечественники из других регионов. Поедут ли они на работу в Москву, и если да, то на каких условиях? Подробности...
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«Дело Навального» подрывает авторитет иностранных спецслужб

Навальный удивительно быстро пришел в себя после «двойного отравления» супертоксичным «Новичком» instagram.com/navalny
В западной прессе появилась новая версия «отравления» Навального. Как пишет теперь британская Guardian, блогера и не планировали убивать, а хотели только припугнуть, и занималась этим якобы «Вторая служба ФСБ». Информацию об этом изданию предоставили некие источники, связанные с европейскими разведками. Однако данная версия, по мнению экспертов, выглядит чрезвычайно нелепо и не выдерживает никакой критики. Подробности...
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Как сорвалась попытка добавить Су-34 уникальные «морские» возможности

Это не Су-34, это Су-32ФН Reuters
Бомбардировщик Су-34 по праву вызывает чувство гордости – эта во многом выдающаяся боевая машина отлично проявила себя в Сирии. Однако мало кто знает, что для нее изначально предусматривалась и морская модификация. «Морской» Су-34 должен был совсем недавно поступить на вооружение. Что дала бы реализация этой идеи ВМФ России и почему она сорвалась? Подробности...
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Отношение к беженцам из Чечни загнало Францию в ловушку

В России обвинили Францию в лицемерии на фоне убийства учителя чеченцем под Парижем Denis Balibouse/Reuters
Убийство французского учителя Самюэля Пати этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым обнажило застарелую проблему Пятой республики. Те, кого Париж называл «борцами за свободу» и приютил во Франции, вдруг оказались «политическими исламистами», которых необходимо выслать из страны. Удастся ли французским властям решить проблему исламизма с помощью массовых депортаций?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Кому была выгодна смерть Пушкина

Владимир Можегов, публицист
Как поэтический и философский гений, как глава русской национальной партии, Пушкин был, несомненно, самым опасным врагом революции. И ради успеха дела должен был как можно скорее уйти с дороги. Подробности...

Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
И ты переключаешь в голове этот регистр, просто чтобы сохранить вот этот мир, который ты всю жизнь создавал, чтобы не пустить под откос свое хорошо и хорошо тех людей, которых ты любишь. Чтобы элементарно тебе было радостно, а не горько. А где-то неподалеку убивают людей. Подробности...
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Не читайте перед обедом антисоветских газет

Максим Соколов, публицист
То ли тирания какая-то плюшевая, то ли свободные камни с каким-то изъяном, то ли камлания прогрессивной общественности сами по себе, а экзистенциальный прорыв к свободе, через тернии к звездам, сам по себе. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Раскрыта сумма штрафа «Норникелю» за разлив топлива в Норильске

    19 октября 2020, 16:44

    Текст: Александра Юдина

    Суммарный штраф компании «Норникель» за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составил несколько сотен тысяч рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в программе Владимира Познера на Первом канале.

    «Штрафы суммарные составляли несколько сотен тысяч [рублей]», – передает ТАСС ее слова.

    Она также добавила, что сумма ущерба за аварию под Норильском не грозит разорением акционерам компании, так как она вдвое меньше годовых дивидендов.

    Как заявил Познер, годовой бюджет Норильска составляет 20 млрд рублей, в то время как сумма ущерба «Норникелю» – 148 млрд рублей.

    «Ваш коллега, который рассказал вам про бюджет города Норильска, должен был одновременно вам рассказать, допустим, про дивиденды годовые компании и сказать, что они в два раза больше, чем та сумма ущерба. Разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача – богатые и сильные предприятия», – отметила она.

    Кроме того, по ее словам, причины аварии ТЭЦ-3 под Норильском нельзя назвать обстоятельствами неопределимой силы. «Мы считаем, что здесь нельзя говорить про обстоятельства непреодолимой силы», – сказала она.

    Радионова добавила, что собственник объекта должен был учитывать такой фактор, как таяние вечной мерзлоты и должен был обеспечить соблюдение безопасности резервуаров.

    Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

    Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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