Раскрыта сумма штрафа «Норникелю» за разлив топлива в Норильске

Суммарный штраф компании «Норникель» за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составил несколько сотен тысяч рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в программе Владимира Познера на Первом канале.

«Штрафы суммарные составляли несколько сотен тысяч [рублей]», – передает ТАСС ее слова.

Она также добавила, что сумма ущерба за аварию под Норильском не грозит разорением акционерам компании, так как она вдвое меньше годовых дивидендов.

Как заявил Познер, годовой бюджет Норильска составляет 20 млрд рублей, в то время как сумма ущерба «Норникелю» – 148 млрд рублей.

«Ваш коллега, который рассказал вам про бюджет города Норильска, должен был одновременно вам рассказать, допустим, про дивиденды годовые компании и сказать, что они в два раза больше, чем та сумма ущерба. Разорению любого из акционеров этой компании мы никогда не стремимся, наша задача – богатые и сильные предприятия», – отметила она.

Кроме того, по ее словам, причины аварии ТЭЦ-3 под Норильском нельзя назвать обстоятельствами неопределимой силы. «Мы считаем, что здесь нельзя говорить про обстоятельства непреодолимой силы», – сказала она.

Радионова добавила, что собственник объекта должен был учитывать такой фактор, как таяние вечной мерзлоты и должен был обеспечить соблюдение безопасности резервуаров.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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