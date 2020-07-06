Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске составил примерно 148 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора. На фоне оценки ущерба акции «Норильского никеля» в ходе торгов на Московской бирже упали на 4,4%.

«Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии, нанесенный аварией в Норильске. (...) В том числе вреда, причиненного водным объектам вследствие загрязнения на сумму 147 млрд 046 млн 011 тыс. 000 рублей и почвам на сумму 738 млн 616 тыс. 500 рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО «Норильско-Таймырской энергетической компании», – говорится в сообщении.

На фоне этого сообщения акции «Норильского никеля» в ходе торгов на Московской бирже перешли к снижению после роста в ходе сессии 6 июля и в моменте достигали отметки в 18 тыс. 160 рублей, что на 4,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, передает ТАСС.

Напомним, после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться».

4 июля специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

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