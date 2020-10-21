Крашенинников указал сроки принятия закона о правительстве

Закон о правительстве может быть принят уже на следующей неделе, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил, что «на следующей неделе мы его (закон) будем предлагать в третьем чтении», передает РИА «Новости».

Также он сообщил, что закон о Конституционном суде «мы предлагаем сегодня во втором чтении, если все нормально, мы в следующий вторник будем предлагать его в третьем чтении одобрять, и соответственно он пойдет в Совет Федерации».

Также закон о прокуратуре «практически готов», и «если сегодня все пройдет нормально, будем предлагать завтра (в четверг) в третьем чтении».

В среду Госдума рассматривает во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию.

Так, изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета – «силовиков» назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных – утверждает Госдума по предложению премьера.

Напомним, пакет проектов для реализации принятых поправок в Конституцию внес в Госдуму президент России Владимир Путин. Также в их числе поправки в законы «О безопасности», «Об уполномоченном по правам человека в России», изменения в статьи 1 и 16 федерального закона «О Федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 федерального закона «О внешней разведке».