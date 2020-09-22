Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он пояснил, что законопроектом определяется статус правительства России, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, передает РИА «Новости».

Согласно документу, президент будет осуществлять общее руководство правительством, а председатель правительства будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на Кабмин полномочий, уточнил Крашенинников.

Кроме того, президент сможет освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра, без роспуска Кабмина. Согласно законопроекту, члены правительства вправе подать в отставку, которая глава государства может принять или отклонить.

«Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначении», – отметил Крашенинников.

При этом премьер сможет представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабмина, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

«В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения», – отмечается в сообщении.

Крашенинников пояснил, что «новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность».

Он отметил, что в новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.

«Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов правительства; порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству. Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях», – сказал Крашенинников.

В соответствии с новой процедурой формирования кабмина, премьер, его заместители и федеральные министры, кроме министров «силового блока», назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Кандидатура премьера выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Кроме того, представление по кандидатуре премьер-министра вносится в Госдуму президентом «не позднее двухнедельного срока после вступления должность вновь избранного президента или после отставки правительства, или в течение одной недели со дня отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой».

Вместе с тем, Путин внес в ГД законопроект, который предусматривает участие Совета Федерации в назначении глав силовых ведомств – Минобороны, МВД, МЧС – и МИДа, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности», – сказал Клишас.

Совфед, согласно проекту закона, будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) и руководителя Совбеза по представлению президента.

«В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры», – пояснил Клишас.

Также внесенный Путиным законопроект предусматривает сокращение численности судей конституционного суда до 11.

Крашенинников добавил, что Путин внес пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции

«Сегодня в Государственную думу президентом внесен пакет законопроектов в развитие поправок в конституцию», – сказал он.

Среди законопроектов: проект федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

Также внесены проекты федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке» и проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности», проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

Крашенинников уточнил, что «внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в конституцию». Эти проекты законов будут рассматриваться в Госдуме в осеннюю сессию.