Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

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22 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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Богатый российский бизнес поможет малому и среднему

Крупный высокорентабельный бизнес поделится с малым и средним Илья Наймушин/РИА Новости
Правительство этим летом начало перенастройку налоговой политики. Для одних отраслей налоги вырастут, а для других, наоборот, уменьшатся. Больше налогов хотят собирать с богатых отраслей и обеспеченных людей, а налоговые преференции обещают тем, кто больше всего в них нуждается. Как конкретно правительство планирует изменить финансовую политику? Подробности...
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Новые партии получили «золотой мандат» на выборах в Госдуму

Врио губернаторов, в том числе в таких сложных регионах, как Иркутск, одержали уверенную победу Александр Кряжев/РИА Новости
«В прошедшей кампании особенно интересна Новосибирская область. Она долго перемещалась в «красный пояс». Но после единого дня голосования «Единая Россия» взяла реванш», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. По прошествии недели после выборов в регионах, можно говорить об уверенных победах единороссов, появлении новых оппозиционных игроков и о фиаско старой несистемной оппозиции. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Российско-германским отношениям угрожает преемник Меркель

Вероятный преемник Меркель озвучил серию русофобских заявлений Rolf Vennenbernd/DPA/Global Look Press
Россия по-варварски ведет себя в Сирии, виновна в наплыве беженцев в Европу, причастна к отравлению Навального и эскалирует напряженность в отношениях с Западом. С такими заявлениями выступил Фридрих Мерц – кандидат на пост председателя правящей партии в ФРГ и вероятный преемник Ангелы Меркель. Что представляет собой этот политик и почему в случае его прихода к власти осложнятся отношения между Москвой и Берлином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Если бы в России победила «демократия»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Европарламенту – и всем, кто хотел бы продвинуть в России свободу и демократию – стоило бы продемонстрировать свои успехи там, где свободу и демократию они уже продвинули. Но демонстрировать-то нечего. Подробности...
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Дня Победы и Дня России недостаточно

Владимир Можегов, публицист
Сегодня, когда народы Европы все более явно клонятся к упадку, не пришло ли нам время вспомнить наши общие корни? И стать тем спасительным полюсом, который помог бы Европе сохраниться как единое племя, а нам – не забыть себя. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Путин внес в Госдуму законопроект о формировании правительства

       22 сентября 2020, 20:09
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Он пояснил, что законопроектом определяется статус правительства России, организационно-правовые основы его формирования и деятельности, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, президент будет осуществлять общее руководство правительством, а председатель правительства будет нести персональную ответственность перед главой государства за осуществление возложенных на Кабмин полномочий, уточнил Крашенинников.

    Кроме того, президент сможет освободить от должности любого из членов правительства, в том числе премьер-министра, без роспуска Кабмина. Согласно законопроекту, члены правительства вправе подать в отставку, которая глава государства может принять или отклонить.

    «Члены правительства вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего назначении», – отметил Крашенинников.

    При этом премьер сможет представлять президенту предложения об освобождении от должности членов кабмина, а также о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении.

    «В случае освобождения от должности президентом или отставки члена правительства глава государства может поручить этому лицу продолжать исполнять обязанности по должности или возложить их исполнение на другое лицо до соответствующего на значения», – отмечается в сообщении.

    Крашенинников пояснил, что «новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность».

    Он отметил, что в новом механизме учтены «подводные камни» и предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если Государственная Дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.

    «Устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента; порядок освобождения от должности членов правительства; порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением Государственной думой недоверия правительству. Кроме того, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия правительства в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях», – сказал Крашенинников.

    В соответствии с новой процедурой формирования кабмина, премьер, его заместители и федеральные министры, кроме министров «силового блока», назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Кандидатура премьера выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

    Кроме того, представление по кандидатуре премьер-министра вносится в Госдуму президентом «не позднее двухнедельного срока после вступления должность вновь избранного президента или после отставки правительства, или в течение одной недели со дня отставки председателя правительства, его освобождения от должности президентом или отклонения кандидатуры Госдумой».

    Вместе с тем, Путин внес в ГД законопроект, который предусматривает участие Совета Федерации в назначении глав силовых ведомств – Минобороны, МВД, МЧС – и МИДа, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Закрепляется полномочие Совета Федерации проводить консультации по предложенным президентом Российской Федерации кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности», – сказал Клишас.

    Совфед, согласно проекту закона, будет рассматривать кандидатуру главы Службы внешней разведки (СВР) и руководителя Совбеза по представлению президента.

    «В законе о безопасности, законе о Службе внешней разведки устанавливается, что президент РФ вносит представление по кандидатуре руководителя федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководителя СВР в Совет Федерации, который не позднее недельного срока информирует в письменной форме президента РФ о результатах рассмотрения представленной кандидатуры», – пояснил Клишас.

    Также внесенный Путиным законопроект предусматривает сокращение численности судей конституционного суда до 11.

    Крашенинников добавил, что Путин внес пакет законопроектов во исполнение поправок к Конституции

    «Сегодня в Государственную думу президентом внесен пакет законопроектов в развитие поправок в конституцию», – сказал он.

    Среди законопроектов: проект федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» и проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».

    Также внесены проекты федерального закона «О внесении изменений в статьи 1 и 16 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статьи 12 и 17 Федерального закона «О внешней разведке» и проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности», проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».

    Крашенинников уточнил, что «внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в конституцию». Эти проекты законов будут рассматриваться в Госдуме в осеннюю сессию.


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