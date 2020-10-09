Авербух отреагировал на критику в адрес Загитовой

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух посоветовал критикам Алины Загитовой быть добрее и не пытаться самоутверждаться за счет 18-летней спортсменки.

«Мне очень приятно, что Алина (Загитова – прим. ВЗГЛЯД), хотя она, я думаю, вряд ли особо следила за тем, что делалось вообще в «Ледниковом периоде» до этого, с уважением отнеслась к нашему проекту и согласилась в нем участвовать», – сказал Авербух в эфире программы «ОК на связи», передает ФАН.

По его словам, сам он лично с Загитовой не договаривался, но решение сделать ее соведущей Алексея Ягудина всячески приветствует.

«Я счастлив, что Алина в нашем проекте, и считаю, что каждый из нас должен максимально поддержать ее. Потому что это абсолютно новая (для нее – прим. ВЗГЛЯД) среда», – сказал Авербух.

Он отметил, что работа телеведущей только с обывательской стороны кажется не сложной, но на самом деле это не так.

«Алина учится от эпизода к эпизоду, она ставит перед собой задачу. Она относится к этому очень профессионально – готовится к съемкам, остается после съемок. Самое важное, чтобы мир вокруг был добр и открыт», – подчеркнул бывший фигурист.

Авербух также заявил, что не понимает людей, которые пытаются самоутверждаться за счет своего какого-то негативного отношения к юной 18-летней спортсменке и критикуют ее.

«Особенно, когда (это делает – прим. ВЗГЛЯД) здоровый мужик. Алина – олимпийская чемпионка, великая спортсменка. По-настоящему великая. Она идет дальше, развивается, пробует все новое, и это здорово! Давайте же поддерживать ее. Пожалуйста, уважайте каждого человека – трудящегося и созидающего!», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Загитова согласилась стать ведущей «Ледникового периода».