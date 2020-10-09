Дело задержавших Голунова экс-полицейских передано в Генпрокуратуру

Уголовное дело в отношении бывших полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передали на утверждение в Генеральную прокуратуру, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Уголовное дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд», – сказал ТАСС Бадамшин.

Следственный комитет предполагает, что экс-сотрудники УВД по Западному округу Москвы в 2019 году подкинули наркотики Голунову, чтобы незаконно привлечь его к уголовной ответственности. Были задержаны пять фигурантов дела: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование.

Летом основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец обращался в Генпрокуратуру с призывом возобновить уголовное дело против журналиста.

В среду источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.