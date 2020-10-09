Мишустин заявил о готовности России помочь в урегулировании в Карабахе

Российская сторона готова оказать содействие в преодолении конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы обеспечить немедленное прекращение боевых действий, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

«Конечно, важно обеспечить немедленное прекращение всех боевых действий, приступить к дипломатическому урегулированию конфликта. Россия готова этому содействовать совместно с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.

Также глава кабмина выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. «Мы скорбим вместе со всеми, кто потерял своих близких в этом конфликте», – сказал премьер.

В пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД стартуют в Москве в пятницу в 15.00.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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