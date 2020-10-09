Ереван назвал повестку переговоров по Карабаху в Москве

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

«Глава МИД Армении отбывает в Москву, где состоятся консультации глав МИД Армении, Азербайджана и России», – заявила Нагдалян, отметив, что «в повестке исключительно вопросы прекращения военных действий, обмена телами погибших и пленными в гуманитарных целях», передает ТАСС.

Тем временем агентство France Presse со ссылкой на администрацию президента Франции сообщает, что Армения и Азербайджан могут заключить перемирие по Нагорному Карабаху в пятницу вечером или в субботу.

«Ориентируемся на достижение перемирия сегодня вечером или завтра, но все еще ненадежно», – заявили агентству в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, проведет переговоры с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном 12 октября. Однако позже стало известно, что Мнацаканян планирует прилететь в Москву в пятницу во второй половине дня.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин продолжит диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но встреча с прибывающим в Москву главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном не планируется.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.