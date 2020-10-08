Президент Киргизии нашелся

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

«Президент в Бишкеке. Лично проводит переговоры с политическими силами. Все силы направлены на то, чтобы вернуть все в правовое русло», – заявила Стамалиева, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и главы правительства Кубатбека Боронова неизвестно. Суваналиев добавил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии обсуждает вопрос об импичменте президента республики Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.