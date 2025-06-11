Рада предложила включать криптоактивы в золотовалютные резервы

Tекст: Ольга Иванова

Законопроект, предусматривающий разрешение для Нацбанка Украины включать криптоактивы в золотовалютные резервы страны, внесен в Верховную раду, передает ТАСС.

«Зарегистрировали такую инициативу. Согласно законопроекту, мы даем право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. Как, когда и сколько – это уже должно быть решение самого регулятора», – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что эффективное управление крипторезервами, по его мнению, поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для цифровой экономики страны.

По данным Нацбанка Украины на 1 июня, золотовалютные резервы страны составили 44,5 млрд долларов, а в мае они снизились на 4,6%. На объем резервов влияют валютные интервенции, выплаты по госдолгу и поступления от западных партнеров.

Украинские власти рассматривают возможность легализации криптовалют с прошлого года. Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев отмечал, что льгот для операций с криптоактивами не предусматривается, а налогообложение будет аналогично операциям с ценными бумагами.

Напомним, в декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил рекордные 5,3 млрд долларов на поддержку гривны, однако курс валюты упал с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.