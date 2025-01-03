Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Нацбанк Украины в декабре установил рекорд по валютным интервенциям
Нацбанк Украины потратил 5,3 млрд долларов в декабре на поддержание курса гривны
В декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил рекордные 5,3 млрд долларов на поддержку гривны, однако курс валюты упал с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.
Украинский Нацбанк потратил 5,3 млрд долларов в декабре на поддержание курса национальной валюты, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна». Это стало рекордной валютной интервенцией, превзойдя предыдущий максимум в 3,99 млрд долларов, зафиксированный в июне 2022 года. Однако, несмотря на значительные финансовые вливания, курс гривны в декабре снизился с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.
Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале сообщил, что золотовалютные резервы Украины к концу 2024 года благодаря иностранной помощи составили 43,7 млрд долларов. Это позволяет стране поддерживать финансовую стабильность в условиях текущих экономических вызовов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, что стало историческим максимумом для национальной валюты.