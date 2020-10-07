Ереван опроверг слухи о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Сообщения о встрече министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым не соответствуют действительности, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян.

«Распространяемая в СМИ информация о предстоящей встрече не соответствует действительности», – сообщила пресс-секретарь РИА «Новости».

Принципиальная позиция Армении заключается в том, что «нельзя одной рукой вести переговоры, а другой – военные действия против Армении и Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики)», уточнила она в соцсетях.

Мнацаканян поддерживает постоянный контакт сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представителями стран-сопредседателей, подчеркнула Нагдалян.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.