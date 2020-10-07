Зарубежные политики критически оценили последние заявления Навального

Иностранные политики сомневаются в истории с «отравлением» блогера Алексея Навального и в том, что он действует самостоятельно. По их мнению, нет доказательств того, что за инцидентом стоят российские власти, и все обвинения в адрес президента Владимира Путина являются беспочвенными.

По словам руководителя штаба председателя молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана, Навальный устроил собственное «отравление» при поддержке Запада, в частности, немцев.

«Этот мальчик Навальный в ярости, он устроил собственное так называемое отравление при помощи Запада, а точнее, немцев. Мы наблюдали их слабые попытки исказить историю Второй мировой войны, но мы остаемся непоколебимыми в нашей интерпретации истории, настоящего и будущего. Кем он себя считает? Он никогда не раскроет правду. Он актер, нанятый для искажения намерений русского народа», – отметил он в Facebook.

По его словам, у президента России Владимира Путина есть более актуальные задачи.

«К сожалению, президент Путин слишком занят борьбой с постоянными необоснованными нападками на русский народ. После так называемого падения Советского Союза Запад смущен тем, что дерево, которое они пытались срубить, снова дает ростки, их санкции провалились, как и их мелкие пиар-ходы. Мы полностью проснулись и неумолимо поддерживаем Россию», – подчеркнул Скосана.

В свою очередь депутат Европейского Парламента Виржини Жорон отреагировала на публикацию в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном.

«Очень неловко каждый день читать про-навальнистскую и антироссийскую колонку, когда ничего четко не установлено. Странно, поскольку Le Monde обычно все же может отличать фейковые новости», – отметила она в Twitter.

Тем временем политолог, правозащитник, доцент университета Хельсинки Йохан Бекхан подчеркнул, что после интервью Навального изданию Der Spiеgel возникла новая волна фейковых новостей относительно инцидента.

«Все вокруг Навального – ложь. Они говорят, что после «химической атаки» этот «лидер оппозиции» хочет вернуться в Россию, где его популярность растет! Что ж, мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность... Конечно же, он не «лидер оппозиции», его партийные активисты получили только семь мест из десятков тысяч на последних муниципальных выборах. Отравлен не он, а отравлены мы наихудшим ядом под названием «типичные западные фейк ньюз», – написал он в Facebook.

Бекхан отметил, что точно неизвестно, находится ли Навальный в Германии или был доставлен в США или Великобританию.

«Незадолго до его «отравления» он закрыл свой фонд, остался без денег, и суд обязал его выплатить огромные компенсации за его фейк ньюз. В России долги не позволяют выезжать зарубеж, так что Навальный был «отравлен» и «эвакуирован» (незаконно) в Германию. Мир не увидел ни одного доказательства атаки химическим оружием, но вместо этого – огромное количество фейк ньюз», – добавил политолог.

По мнению депутата городского парламента Белграда Драгиньи Влк, Навальный использует ситуацию с «отравление» и свои возможные проблемы со здоровьем, чтобы «еще более сблизится с западными спецслужбами, хайпануть и обвинить российскую власть во всех смертных грехах, чтобы дестабилизировать ситуацию в России».

Между тем директор отдела международного сотрудничества Министерства социальной защиты и труда Монголии Арилдийпурэв Цевелрагчаа напомнила, что Навальный приводит лишь одно доказательство своего отравления российскими властями – это то, то яд «Новичок» был создан в Советском Союзе.

«Но «Новичок» – яд несложный, и его можно приготовить в любой стране и в любых лабораториях. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы обвинять кого-то и даже вводить санкции в отношении страны на основании заявления человека, стремящегося к власти», – отметила она в Facebook.

Вместе с тем председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха отметил, что Навальный после обвинений в адрес российских властей в интервью Der Spiegel «раскрыл тех, кто за ним стоит».

«Обвинив Владимира Путина в своем отравлении, Навальный окончательно дал понять, что он проект ЦРУ или других западных спецслужб. Давайте рассуждать здраво: зачем российскому лидеру сначала травить Алексея Навального, а потом его спасать? Зачем вообще Владимиру Путину опускаться до такого тяжелого преступления? Разве Навальный «опасен» для президента России? Абсолютно нет», – заявил он в Facebook.

Между тем сопредседатель партии «Действие» в Латвии Евгений Король с иронией отнесся к обвинениям Навального в адрес Путина.

«Жду видео где В.В.П лично в номере Навального добавляет яд в его воду. А потом можно еще снять фильм в Голливуде. Ибо это рассказ, как раз тянет на фантастику. Касательно расследования и всего что происходит вокруг этого дела, на мой взгляд, лучше всего сказал Артемий Лебедев: «Как боевое отравляющие вещество, которое должно одной каплей убивать кучу народу, попав в организм Алексея Навального ничего не сделало сразу, а только через четыре часа»? Как я и говорил, попкорна надо много», – отметил он в Facebook.

Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в Facebook озвучил мнение, что ситуация с отравлением Навального могла быть выгодна лоббистам из США, желающим продать Германии американский сжиженный газ.

Он называет случившееся драмой в трех действиях: предположительно, отравленного Навального транспортируют в Берлин, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, затем немецкие власти отказывают России в сотрудничестве по расследованию случившегося, в итоге обвиняется российское правительство и выдвигаются требования приостановить строительство «Северного потока – 2».

«Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий», – приходит к выводу Линдеманн, заподозривший в сложившейся ситуации американскую сторону.

Ранее Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. По его словам, Берлин по-прежнему не предоставил никаких данных.

Напомним, до этого Навальный уже обвинял российского лидера в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США».