Зарубежные политики критически оценили последние заявления Навального

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:30  |  vz.ru
Разделы

Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
Перейти в раздел…

Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Заражение Трампа коронавирусом превратилось в предвыборное шоу

Трамп не побоялся публично снять медицинскую маску Erin Scott/Reuters
Несколько дней ведущие мировые СМИ обсуждали болезнь президента США – Дональд Трамп перенес заражение коронавирусом. Однако не менее неожиданным оказалось и внезапное выздоровление Трампа и его возвращение из госпиталя в Белый дом. Как сказалось это событие на политических позициях Трампа и его оппонентов? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...

Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

В карабахском конфликте есть еще один важный игрок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Исламская Республика Иран является одним из главных внешних интересантов в армяно-азербайджанском конфликте. От его исхода зависит безопасность и даже само существование нынешней власти в Тегеране. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Газпром раскритиковал решение Польши о штрафе за «Северный поток – 2»
    Shell раскритиковала решение Польши по «Северному потоку – 2» В Кремле рассказали о разговоре Путина с Алиевым Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии Зарубежные политики критически оценили последние заявления Навального
    Варшава назвала «Северный поток – 2» угрозой поставкам газа в Польшу МИД счел недопустимым решение Анкары открыть город-призрак Варошу Эксперт оценил решение Трампа рассекретить «российское дело» Россия разрешила гражданам 52 стран получать электронную визу
    Адмирал сказал, когда «Циркон» примут на вооружение Прокуратура Берлина обвинила жителя Брянска в убийстве чеченца Хангошвили Путина поздравили с днем рождения баннером напротив посольства США в Москве Украинский борщ предложили внести в список нематериального культурного наследия

    Главная тема


    Заражение Трампа коронавирусом превратилось в предвыборное шоу

    разрыв договоров


    Польша оштрафовала Газпром за «Северный поток – 2» на 7,6 млрд долларов

    гиперзвуковое оружие


    Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России

    урегулирование конфликта


    В России оценили заявление Пашиняна об уступках по Карабаху

    Видео

    ракетные комплексы


    «Искандеры» способны перевернуть ситуацию в Карабахе

    тысячи спутников


    Илон Маск включается в борьбу против российского гиперзвукового оружия

    ажиотажный спрос


    Почему в России возник дефицит автомобилей

    обрушение власти


    Толпа устроила в Киргизии мгновенный переворот

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?

    Зарубежные политики критически оценили последние заявления Навального

       7 октября 2020, 12:47
    Фото: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters
    Текст: Евгения Шестак

    Иностранные политики сомневаются в истории с «отравлением» блогера Алексея Навального и в том, что он действует самостоятельно. По их мнению, нет доказательств того, что за инцидентом стоят российские власти, и все обвинения в адрес президента Владимира Путина являются беспочвенными.

    По словам руководителя штаба председателя молодежной лиги партии Африканский национальный конгресс Кулекани Мондли Скосана, Навальный устроил собственное «отравление» при поддержке Запада, в частности, немцев. 

    «Этот мальчик Навальный в ярости, он устроил собственное так называемое отравление при помощи Запада, а точнее, немцев. Мы наблюдали их слабые попытки исказить историю Второй мировой войны, но мы остаемся непоколебимыми в нашей интерпретации истории, настоящего и будущего. Кем он себя считает? Он никогда не раскроет правду. Он актер, нанятый для искажения намерений русского народа», – отметил он в Facebook

    По его словам, у президента России Владимира Путина есть более актуальные задачи. 

    «К сожалению, президент Путин слишком занят борьбой с постоянными необоснованными нападками на русский народ. После так называемого падения Советского Союза Запад смущен тем, что дерево, которое они пытались срубить, снова дает ростки, их санкции провалились, как и их мелкие пиар-ходы. Мы полностью проснулись и неумолимо поддерживаем Россию», – подчеркнул Скосана. 

    В свою очередь депутат Европейского Парламента Виржини Жорон отреагировала на публикацию в газете Le Monde подробностей телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в котором шла речь о блогере Навальном. 

    «Очень неловко каждый день читать про-навальнистскую и антироссийскую колонку, когда ничего четко не установлено. Странно, поскольку Le Monde обычно все же может отличать фейковые новости», – отметила она в Twitter

    Тем временем политолог, правозащитник, доцент университета Хельсинки Йохан Бекхан подчеркнул, что после интервью Навального изданию Der Spiеgel возникла новая волна фейковых новостей относительно инцидента. 

    «Все вокруг Навального – ложь. Они говорят, что после «химической атаки» этот «лидер оппозиции» хочет вернуться в Россию, где его популярность растет! Что ж, мы точно знаем, что в России его ждут только долги и нулевая популярность... Конечно же, он не «лидер оппозиции», его партийные активисты получили только семь мест из десятков тысяч на последних муниципальных выборах. Отравлен не он, а отравлены мы наихудшим ядом под названием «типичные западные фейк ньюз», – написал он в Facebook

    Бекхан отметил, что точно неизвестно, находится ли Навальный в Германии или был доставлен в США или Великобританию. 

    «Незадолго до его «отравления» он закрыл свой фонд, остался без денег, и суд обязал его выплатить огромные компенсации за его фейк ньюз. В России долги не позволяют выезжать зарубеж, так что Навальный был «отравлен» и «эвакуирован» (незаконно) в Германию. Мир не увидел ни одного доказательства атаки химическим оружием, но вместо этого – огромное количество фейк ньюз», – добавил политолог. 

    По мнению депутата городского парламента Белграда Драгиньи Влк, Навальный использует ситуацию с «отравление» и свои возможные проблемы со здоровьем, чтобы «еще более сблизится с западными спецслужбами, хайпануть и обвинить российскую власть во всех смертных грехах, чтобы дестабилизировать ситуацию в России». 

    Между тем директор отдела международного сотрудничества Министерства социальной защиты и труда Монголии Арилдийпурэв Цевелрагчаа напомнила, что Навальный приводит лишь одно доказательство своего отравления российскими властями – это то, то яд «Новичок» был создан в Советском Союзе. 

    «Но «Новичок» – яд несложный, и его можно приготовить в любой стране и в любых лабораториях. Я не думаю, что это достаточное основание, чтобы обвинять кого-то и даже вводить санкции в отношении страны на основании заявления человека, стремящегося к власти», – отметила она в Facebook

    Вместе с тем председатель Национальной арабо-российской ассоциации в России, президент Ассоциации российско-ливанской дружбы Башир Аббас Самаха отметил, что Навальный после обвинений в адрес российских властей в интервью Der Spiegel «раскрыл тех, кто за ним стоит». 

    «Обвинив Владимира Путина в своем отравлении, Навальный окончательно дал понять, что он проект ЦРУ или других западных спецслужб. Давайте рассуждать здраво: зачем российскому лидеру сначала травить Алексея Навального, а потом его спасать? Зачем вообще Владимиру Путину опускаться до такого тяжелого преступления? Разве Навальный «опасен» для президента России? Абсолютно нет», – заявил он в Facebook.

    Между тем сопредседатель партии «Действие» в Латвии Евгений Король с иронией отнесся к обвинениям Навального в адрес Путина. 

    «Жду видео где В.В.П лично в номере Навального добавляет яд в его воду. А потом можно еще снять фильм в Голливуде. Ибо это рассказ, как раз тянет на фантастику. Касательно расследования и всего что происходит вокруг этого дела, на мой взгляд, лучше всего сказал Артемий Лебедев: «Как боевое отравляющие вещество, которое должно одной каплей убивать кучу народу, попав в организм Алексея Навального ничего не сделало сразу, а только через четыре часа»? Как я и говорил, попкорна надо много», – отметил он в Facebook

    Член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн в Facebook озвучил мнение, что ситуация с отравлением Навального могла быть выгодна лоббистам из США, желающим продать Германии американский сжиженный газ.

    Он называет случившееся драмой в трех действиях: предположительно, отравленного Навального транспортируют в Берлин, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, затем немецкие власти отказывают России в сотрудничестве по расследованию случившегося, в итоге обвиняется российское правительство и выдвигаются требования приостановить строительство «Северного потока – 2».

    «Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий», – приходит к выводу Линдеманн, заподозривший в сложившейся ситуации американскую сторону.

    Ранее Навальный дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором в очередной раз обвинил в своем отравлении российские спецслужбы, которые, по его словам, действовали по поручению президента Владимира Путина. По версии Навального, за случившимся стоят «сотрудники ФСБ либо СВР». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока ничего нового в разбирательстве данного дела не произошло. По его словам, Берлин по-прежнему не предоставил никаких данных.

    Напомним, до этого Навальный уже обвинял российского лидера в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, о том, что с Навальным «работают специалисты Центрального разведывательного управления США». 


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •